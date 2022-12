Owsiak wydaje się przepraszać autorkę "Plastusiów". Ale czy na pewno?

W październiku sąd uznał, że Owsiak rzeczywiście naruszył dobra osobiste Pieli i nakazał mu opublikowanie przeprosin. Owsiak nie chciał się z tym pogodzić. Komentował tuż po wyroku: "Ten news to grom z jasnego nieba! Moje serce powoli umiera. Są stany ciągłej narracji, które potrafią ranić do żywego. TVP od kilku lat taką narrację opanowało do perfekcji".