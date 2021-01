Przerobił znane obrazy. Tak, żeby wyśmiać zachowanie Trumpa

Prezydentura Trumpa, tak jak i każdy inny okres bogaty w sytuacje graniczne, przyczyniła się do rozwoju sztuki. Zwłaszcza tej, która pozwalała odreagować absurdalne posunięcia na górze. Choć twórcy "South Park" stwierdzili niedawno, że kraj zarządzany przez Trumpa jest obecnie tak przepełniony absurdami, że trudno je przebić (a było to jeszcze przez najazdem na Kapitol), po wyskokach głowy państwa powstały różne projekty artystyczne, które w mniej lub bardziej udany sposób podsumowywały styl jego prezydentury.

Później powstawały kolejne. Memy przedstawiają możliwą reakcję ożywionych bohaterów drugiego planu. Zdaniem artysty bohaterowie dzieł „byliby przerażeni jego prezydenturą". On sam nie mógł zrozumieć, dlaczego reprezentant narodu wciąż pozostaje bezkarny. "Na przykład, kiedy Trump kpił z niepełnosprawnego reportera, nie mogłem uwierzyć, że to nie koniec, kiedy został przyłapany na molestowaniu kobiet na taśmie, to jeszcze nie koniec, kiedy obraził bohaterów wojennych, to jeszcze nie koniec. To przeraziłoby Ojców Założycieli, tak jak przeraża każdego, kto umie współczuć i ma poczucie przyzwoitości" - podsumował artysta.