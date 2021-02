Oskarżony o pedofilię wydaje książkę, odrzuciło go każde wydawnictwo

W środowisku literackim uznawano go przede wszystkim za wielkiego artystę. Potwierdzają to nagrody. W roku 1995 został uhonorowany Orderem Sztuki i Literatury, w 1998 został Kawalerem Orderu Zasługi. Jeszcze osiem lat temu otrzymał Nagrodę Renaudot za eseje.

Choć Matzneff już w wydanym 1985 pamiętniku relacjonował, jak na Filipinach regularnie uprawiał seks z nieletnimi chłopcami, których podstawiano mu pod hotel, trzeba było opisu z perspektywy ofiary, by publicznie potępić postawę pisarza.

W swojej książce Vanessa Springora przytacza wstrząsające fakty z dzieciństwa, ale też pozwala czytelnikowi dokonać głębokiej analizy etycznej pisarza i granic sztuki. Kiedy jej książka odbiła się szerokim echem nie tylko we Francji, wydawca Matzneffa postanowił wycofać jego twórczość z księgarń, a sprawą seksu z osobą poniżej 15 roku życia zainteresowała się prokuratura.

Teraz osiemdziesięcioczteroletni pisarz, którego za kilka miesięcy czeka rozprawa za gwałt na nieletniej, znów zabiera głos. Według informacji Francuskiej Agencji Prasowej wszyscy redaktorzy, do których zwrócił się Matzneff, odmówili wydania jego kolejnej książki. Jednak, jak wynika z karty tytułowej, której zdjęcie opublikowano na Twitterze, pisarz otrzymał wsparcie "amatora".

W Polsce dostępny jest wybór wywiadów, jakie Frédérica Beigbedera przeprowadził w latach 1999 – 2014 z różnymi pisarzami. Wśród nich jest też Matzneff, który opowiada swoją wersję relacji z autorką "Zgody": "W żadnym razie nie uwiodłem Vanessy. Ona mnie uwiodła co najmniej w równej mierze jak ja ją. [...] To była miłość z wzajemnością". Przypomnijmy, że gdy się poznali on miał ponad czterdzieści lat, a ona trzynaście.