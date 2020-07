Osiem gwiazd a cisza wyborcza. Wiemy, czy można pisać "***** ***"

"***** ***" a cisza wyborcza

Wszelkie wątpliwości wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza. - Jeżeli tam nie ma wskazania konkretnej partii czy kandydata, to nie można tego uznać za agitację, więc trudno to też uznać za łamanie ciszy wyborczej. W tym momencie to jest tylko kwestia wyobraźni osoby, która to sobie odczyta" - odpowiada Noizzowi Małgorzata Rzepecka z PKW.