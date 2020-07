"Osiedle RZNiW": Julia Wieniawa i Antoni Królikowski w nowym serialu Audioteki

"Osiedle RZNiW" to najnowszy thriller spod pióra Remigiusza Mroza. Fabuła osadzona jest na początku lat 2000. Czasy, kiedy idolami ludzi z bloków była Paktofonika, K44 i Molesta. To tam zabiera nas Mróz. Głównym bohaterem jest Deso, osiedlowy bad boy, który handluje towarem, a szkołę traktuje jako targ dla swojego biznesu. W audioserialu na podstawie książki wcieli się w niego Antoni Królikowski .

– Chłopak z pozoru ostry, ale w głębi serca wrażliwy. Robi w życiu to, co chce, każdy go zna. On sam raczej nie prowadzi się dobrze - mówi.