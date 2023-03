Orlen wycofał tygodnik ze sprzedaży. "NIE" dziękuje

"Ukazujemy się w piątki. Numer z 10 marca był wycofywany od poniedziałku 13 marca. Jak widać, czytelnicy zdążyli go kupić, zanim funkcjonariusze państwowych firm przyjechali, aby ściągnąć go z półek. (...) Spółce Ruch oraz prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi dziękujemy za reklamę. Przypuszczalnie mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Niezgodna z prawem cenzura wywołała skutek odwrotny od zamierzonego – powiedziała w rozmowie z "Presserwisem" Marta Miecińska, prezeska Urmy.