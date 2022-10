Opowieść o odnajdywaniu miłości i odnajdywaniu siebie

TOBLY McSMITH jest autorem librett i współtwórcą ośmiu parodystycznych musicali, między innymi "Friends! The Musical Parody", który został wystawiony w Nowym Jorku i Las Vegas, a także zaprezentowany podczas tournée po Ameryce Północnej. "Stay Gold" to jego debiut powieściowy. Inspirację Tobly czerpał z niełatwej drogi tranzycyjnej, którą sam przeszedł. Gorące przyjęcie pierwszej powieści zainspirowało McSmitha do napisania kolejnej, zatytułowanej "Act Cool". Pisarz urodził się w Teksasie, a obecnie mieszka w Nowym Jorku ze swoimi trzema kotami.