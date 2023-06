On oddał dla niej tron, ona oddała dla niego wszystko

Jedną z przyjemności literatury historycznej jest możliwość dociekania "co by było gdyby", a Holden stawia w powieści powalające pytanie: Co by było, gdyby Edward tak naprawdę nigdy nie chciał być królem i podążał za Wallis, wiedząc, że nie może się z nią ożenić jako monarcha, wyłącznie po to, aby uniknąć tronu? Nigdy się nie dowiemy prawdy, ale fani fikcji biograficznej i brytyjskiej rodziny królewskiej z pewnością będą cieszyć się tą błyskotliwą opowieścią o miłości i stracie. - Booklist