Olgierd Hurka - laureat Nagrody Specjalnej im. Janiny Paradowskiej i finalista Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa powraca ze znakomitym thrillerem psychologicznym "Show"

Aneta Dychnicz bierze udział w castingu do popularnego reality show, to dla niej szansa na wyrwanie się ze wsi i lepsze życie. Po przejściu przez proces rekrutacji dostaje jednak inną propozycję – pracy w niejasno zdefiniowanym projekcie o nazwie Show. Przechodzi szkolenia, jest do czegoś przygotowywana, ale nie rozumie, na czym ma polegać jej praca. Okazuje się, że pierwszym zleceniem będzie odgrywanie roli dziewczyny pewnego okrytego niesławą aktora filmowego. Po początkowym wahaniu Aneta podejmuje wyzwanie. Świat celebrytów okazuje się nie być rajem, ale można stamtąd trafić w jeszcze gorsze miejsca…