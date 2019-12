WP Książki Poczta WP Pilot Program TV Menu Baza książek

Najnowsze Popularne Wideo + 3 nagrodaolga tokarczukzaiks 27-12-2019 (08:48) Olga Tokarczuk z nagrodą ZAiKS-u. "Za chwilę moja profesja stanie się niepotrzebna" Olga Tokarczuk odebrała nagrodę Honorowego Członka ZAiKS-u. Jej przemówienie niosło za to mocny przekaz. Polska noblistka obawia się, że... Rozwiń Osoba dziś to obecna Która odbierz … Rozwiń Transkrypcja: Osoba dziś to obecna Która odbierze Honorowe członkostwo z rąk prezesa Zostały ten tytuł rada stowarzyszenia Przyznała Jeszcze dobre kilka miesięcy przed tym Kiedy ta osoba o której nie chcę zmienić jej nazwiska Otrzymała pewną międzynarodową nagrodę Która ustanowiono blisko 125 lat temu wystarczy Chyba tylko czule Niedźwiedź Już inne słowa stają się zbędne kobieta wyjątkowa dzięki której Polska literatura Triumfuje Wirtuozka w kreowaniu postaci potrafiąca uchwycić W momencie ich ucieczki od codziennego życia laureatka literackiej nagrody Olga Tokarczuk To dla nas ogromny zaszczyt Szanowni państwo bardzo dziękuję Brakuje słów Bardzo dziękuję za te niesamowitą nagrodę tak sobie pomyślałam teraz że remontuję właśnie dom Postawię sobie będę medytować nad tym 11:00 a wymiarami W tej Ale też pomyślałam sobie że gdybyśmy się zastanowili nad tym Po co nam dzisiaj To wydaje mi się że żyjemy Dziwnych czas Że za chwilę moja profesja I profesja moich kolegów i koleżanek stanie Potrzebna Sztuczna inteligencja Badając to jak piszemy i badając nasze książki Jest w stanie już dzisiaj wytworzy Inne powieści bez naszej Więc W tym Tak dziwnym czasie wydaje mi się że obecność takiej Jest niezwykle po Ponieważ to wy będziecie pilnować naszych praw W starciu Wyobrażam sobie wyobrażam sobie że nadchodzą czas Kiedy będziemy leżeć do góry brzuchem A komputery będą za nas pisać nasze powieść I to wy będziecie pilnować Dziękuję bardzo Dziękujemy bardzo gratulujemy Olga Tokarczuk