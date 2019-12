Olga Tokarczuk w Sztokholmie: "Nie węgiel, nie ropa naftowa, tylko właśnie literatura ma potencjał"

Podczas gdy inne miasta europejskie już szykują się do świąt, Sztokholm ma po drodze jeszcze jedną uroczystość. We wtorek, 10 grudnia, wręczone zostaną tu Nagrody Nobla. Jedną z nich dostanie polska pisarka Olga Tokarczuk. Słowa, które powiedziała podczas konferencji, mogą budzić emocje.



Tak więc, gdy my robimy już powoli listy świątecznych prezentów, Olga Tokarczuk za chwilę odbierze swój prezent: noblowski medal, dyplom oraz 9 milionów koron szwedzkich, czyli około 3,5 miliona złotych.

Zanim jednak to nastąpi polską pisarkę czeka prawdziwy noblowski maraton: konferencje prasowe, bankiety, kolacje, uroczyste koncerty, spotkania z czytelnikami. Byliśmy tam.

Polityczny przekaz

- Zdecydowałam się założyć fundację i byłam zaskoczona, że tylko dwóch laureatów tej nagrody zrobiło wcześniej to samo. Fundacja jest w momencie pisania statutu. Głównym celem będzie wspieranie pisarzy. Będziemy zajmować się też ekologią i co jest szczególnie dla mnie ważne - prawami zwierząt - przyznała pisarka.

- Mieliśmy wiele entuzjazmu w sobie, idąc do tych wyborów. Wiele się działo. To było głosowanie na demokrację, a przeciwko autorytaryzmowi. (...) Mój apel mógł mieć wpływ na wynik wyborów - powiedziała.

Redakcja WP była na miejscu. Zapytaliśmy Tokarczuk, czy poleciłaby ministrowi Glińskiemu jakąś swoją książkę, od której mógłby zacząć zapoznawanie się z jej twórczością. Minister mówił wcześniej w mediach, że nie doczytał jej dzieł do końca.

- Nigdy nie zakładałam, że moje książki są dla wszystkich. Wiem, że moje książki wymagają kompetencji kulturowych. Ludzie nie obcują dziś z głębszym przekazem, wolą obrazki. Staram się zrozumieć, że ludzie mogą nie mieć czasu, by skupić się na czytaniu książek. Czytanie to dziś przywilej.

- Literatura nie powinna być mylona z aktywizmem politycznym. Jeśli moje książki tak są postrzegane, to w szerokim aspekcie. Co jemy? Jak się ubieramy? Jak podróżujemy? Jak się zachowujemy w stosunku do innego człowieka? W takim sensie moja literatura jest polityczna - wyznała.