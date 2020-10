Olga Tokarczuk jasno wyraziła, co sądzi o wyroku TK w sprawie aborcji. Kościół jak inkwizycja

Olga Tokarczuk nie ukrywa swoich poglądów. To kolejna już pisarka, która postanowiła głośno i dobitnie wyrazić swój sprzeciw w głośnej sprawie wyroku TK. Głos zabrał też Zygmunt Miłoszewski. Mówił o nieustannym wspieraniu Kościoła katolickiego , który dzięki temu rośnie w siłę i wpływa na decyzje polityków. A co na swoim facebookowym profilu napisała Olga Tokarczuk?

"Religijny fundamentalizm zawsze niósł tylko cierpienie, tortury i śmierć. Znamy to już z historii. Pamiętacie próbę wody? Podejrzaną o czary kobietę wiązano i wrzucano do wody. Jeżeli uratowała się, sąd uznawał ją za winną. Kiedy zaś tonęła, była niewinna i odzyskiwała szacunek. Podobnie dziś - bez winy i godne szacunku mają być te kobiety, które zostaną skazane na urodzenie zdeformowanego i/lub niezdolnego do życia dziecka " - zaczęła noblistka.

"To kolejna odsłona wojny prowadzonej od wieków przez patriarchat przeciwko kobietom, tym razem pod pretekstem ochrony życia. Obsesyjna nienawiść do kobiet, do ich ciała, kompulsywna potrzeba kontroli seksualności i rozrodczości, bierze się z przeczuwanej własnej słabości. Patriarchat to kolos na glinianych nogach.