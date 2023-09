Olena Leonenko nie miała łatwego życia z Januszem Głowackim. Był straszliwie zaborczy

Janusz Głowacki, autor "Antygony w Nowym Jorku" i scenariusza do filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei", poznał Olenę Leonenko w teatrze podczas prób do jednej z jego sztuk. Dzieliło ich 28 lat różnicy, ale to nie miało dla ukraińskiej śpiewaczki żadnego znaczenia. Jak mówi, nie sposób było się nie zauroczyć Głowackim, zwłaszcza kiedy opowiadał. Czuć było od razu, że jest kimś wyjątkowym.