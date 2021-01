Odkryto najstarsze malowidło naskalne w historii. To dzika świnia

Wygląda jednak na to, że indonezyjska wyspa Celebes skrywa jeszcze niejedną tajemnicę. Zdaniem grupy archeologów ludzie pojawili się tam ok. 65 tys. lat temu. W kompleksie wapiennych jaskiń znajduje się jeszcze wiele niezbadanych zakamarków. Prawdopodobne jest więc, że w niedalekiej przyszłości znów usłyszymy o kolejnym prehistorycznym obrazie.

Pierwszy obraz zwierzęcia. Malowidło ma dziesiątki tysięcy lat

Jeszcze do niedawna myśleliśmy, że sztuka ma swoje początki w Europie. Pod koniec 2018 r., ogłoszono jednak sensacyjne odkrycie na wschodnim Borneo, gdzie w wapiennej jaskini zachowały się malunki zwierząt oraz ślady odciśniętych dłoni sprzed co najmniej 40 tys. lat. Dziś już wiemy, że mieszkańcy Indonezji mieli znaczący wpływ na naszą kulturę.

Czy wszyscy pierwsi malarze należeli do homo sapiens? Żyjący dziś ludzie zaliczani są do jednego gatunku. Jednak w czasie powstawania skalnych malunków w jaskini Leang Bulu'Sipong na ziemi żyło więcej należących do rodzaju Homogatunków.