Od książki do topki Netflixa. "Za duży na bajki 2" już w kinach i księgarniach

Waldek, młody zapaleniec gier komputerowych, ma jasny cel w życiu: stać się wielką gwiazdą e-sportu. Ma też szczęście, bo jego mama doskonale to rozumie. Wprawdzie jest trochę nadopiekuńcza, ale Waldkowi zupełnie to nie przeszkadza. Jego świat staje jednak na głowie, gdy mama musi nagle pójść do sanatorium, a chłopcem ma się zająć szalona ciotka Mariolka. Wprowadza w jego życie nieznaną mu dotąd dyscyplinę, zmienia dietę na zdrową i zmusza do uprawiania sportów, których Waldek nie znosi. Jakby tego było mało, team Waldka się sypie, a wyjazd na wymarzony turniej wisi na włosku… Nie ma rady, Waldek będzie musiał stawić czoła wyzwaniom. Tylko czy potrafi?