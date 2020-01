Obraz Pabla Picassa zniszczony. Był wart 100 milionów złotych

W londyńskiej galerii sztuki Tate Modern jeden z odwiedzających zniszczył obraz Pabla Picassa. Wyceniano go na ponad 100 mln zł. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

Pablo Picasso namalował obraz "Bust of a Woman" w maju 1944 r. w Paryżu. Jest to portret kobiety, a pozowała do niego fotograf Dora Maar. Do niedawna można było go oglądać w londyńskiej galerii sztuki Tate Modern. Niestety, tuż po świętach został zniszczony.