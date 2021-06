Obraz Churchilla zdobił jacht Onassisa. Chcą go sprzedać za ponad 7 mln

Olejny pejzaż przedstawiający fosę w Breccles ("The Moat, Breccles") zdobił niegdyś luksusowy superjacht Arystotelesa Onassisa. Magnat transportu morskiego otrzymał go w 1961 r. w prezencie od autora, z którym się przyjaźnił. Churchill zaczął malować w wieku około 40 lat. Kiedy po klęsce pod Gallipoli w 1915 r musiał zrezygnować z funkcji Lorda Admiralicji, znalazł w tym zajęciu przyjemną odskocznię, a swoje doświadczenia przy sztaludze opisał później w eseju "Malarstwo jako rozrywka" ("Painting as a Pastime").