Nudne życie seksualne Polaków? "Możemy zakopać ten stereotyp"

"Seksualne życie Polaków" to najnowsza książka Magdy i Piotra Mieśników. Małżeństwo dziennikarzy postanowiło sprawdzić, jak wygląda w rzeczywistości erotyczne życie rodaków. Nie to, o którym mówimy (albo nie chcemy mówić), ale to, które praktykujemy. Czy lubimy eksperymentować? Czy lubimy podglądać innych. I w końcu czy trzeba się ograniczać do jednego partnera? Między innymi na te pytania odpowiadała w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą Magda Mieśnik. - Stawiamy reporterską tezę, że w ostatnich latach w Polsce dokonała się rewolucja seksualna. W dużej mierze dzięki internetowi, który pomaga nam nawiązywać nowe relacje. Polacy eksperymentują, mają wielu partnerów seksualnych, wymieniają się partnerami, oddają swoje żony i mężów innym i lubią na to patrzeć – mówiła dziennikarka w programie Newsroom. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.