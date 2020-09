Nowości w kartonowej serii „BASIA” dla najmłodszych czytelników

Krótkie opowiastki o Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy z dzieckiem, od najmłodszych lat.

Basia jest starszą siostrą Franka. Dużo się razem bawią, czasem się na niego złości, ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjaciółką. Franek jest mały i nie wszystko jeszcze umie. Na szczęście ma starszą Basię. To ona pokazuje mu świat. Razem poznają zwierzęta, kolory, liczby, pojazdy. Razem przeżywają złe i dobre humory, przygody z ubieraniem, czy nauką siusiania nie do pieluchy. Wspólnie uczą się i bawią. Bo nie ma to jak starsza siostra! Super jest być młodszym bratem i razem poznawać świat! W nowych książkach Basia pomaga Frankowi w jedzeniu i zasypianiu.

Wyjątkowość tej serii polega na tym, że przedstawia ona realny świat, w którym żyje współczesna rodzina. Basia jak każde dziecko ma mnóstwo pomysłów, jest twórcza, kreatywna, wesoła ale i potrafi się złościć, nie lubi sprzątać, marzy o własnym zwierzątku, bywa zazdrosna o młodsze rodzeństwo. Opowiadania Zofii Staneckiej i ilustracje Marianny Oklejak pozwalają przeżywać sytuacje z którymi spotykamy się na co dzień, w domu, w przedszkolu, czy na zakupach i choć często są to sytuacje trudne, stresujące to dowiadujemy się jak proste mogą być rozwiązania i odpowiedzi. Wystarczą mądrzy rodzice i odrobina humoru by świat każdego przedszkola był bezpieczny i pełen dobrych emocji.