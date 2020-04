Nowe przygody Basi i jej przyjaciół

Realny świat, w którym żyje współczesna rodzina. Codzienne troski, radości, emocje, również te najtrudniejsze. Sytuacje, z którymi dziecko spotyka się na co dzień w domu, w przedszkolu czy na zakupach. Przygody rezolutnej Basi pomagają najmłodszym zrozumieć świat i pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Towarzyszą dzieciom i dorosłym już od ponad 10 lat. W marcu na rynek trafiło pięć nowych książek z serii: „Basia i piknik”, „Basia i przyjaciele. Zuzia”, „Basia. Wielka księga przedszkola” oraz „Basia, Franek i samochody” i „Basia, Franek i pielucha”.

Każda książka z serii o Basi porusza inny, ważny temat, edukuje, podsuwa rozwiązania. Sama zaś Basia, jak każde dziecko, ma mnóstwo pomysłów, jest twórcza, kreatywna, wesoła, ale i potrafi się złościć, nie lubi sprzątać, marzy o własnym zwierzątku i bywa zazdrosna o młodsze rodzeństwo. Opowiadania * Zofii Staneckiej* i ilustracje Marianny Oklejak pozwalają przeżywać sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień i choć często są one trudne i stresujące, to podczas lektury dowiadujemy się, jak proste mogą być rozwiązania i odpowiedzi. Okazuje się, że czasem wystarczą mądrzy rodzice i odrobina humoru, by świat każdego przedszkolaka był bezpieczny i pełen dobrych emocji.

„Basia i piknik” to nowość z głównej, „basiowej” serii. Miłośnicy pasiastej bohaterki dowiedzą się z niej, jak cała rodzina Basi szykuje się do leśnego pikniku organizowanego przez przedszkole. Na pikniku nie może zabraknąć jedzenia, a szczególnie naleśników. Oczywiście, nie może też zabraknąć wspólnej zabawy, baniek mydlanych i zaskakujących przygód. Ta książka to świetna propozycja do wspólnego czytania z dziećmi i planowania własnych pikników.

„Basia i przyjaciele” to seria przygotowana z myślą o nieco starszych czytelnikach Basi, którzy chętnie poznają bliżej jej przyjaciół i ich codzienne problemy. To przepełnione całą gamą emocji historie o relacjach z rówieśnikami i rodziną. „Basia i przyjaciele. Zuzia” to opowieść o strachu i złości. Ale także o niespodziewanej bliskości, zrozumieniu i potrzebie wybaczenia.

„Basia. Wielka księga przedszkola” to aż 17 krótkich opowieści, które składają się na cały przedszkolny rok. Podzielone na cztery pory roku, traktują o tak ważnych sprawach w życiu każdego przedszkolaka, jak chociażby wspólne zabawy na deszczu, robienie kasztanowych ludzików, topienie marzanny czy robienie świątecznych prezentów dla kolegów i koleżanek.

Krótkie opowiastki o Basi i Franku to propozycja wspólnej lektury, rozmowy i zabawy z dzieckiem, od najmłodszych lat. Basia jest starszą siostrą Franka. Dużo się razem bawią, czasem się na niego złości, ale przede wszystkim jest dla niego wzorem i przyjaciółką. W tomie „Basia, Franek i pielucha” Basia pomaga bratu nauczyć się korzystania z toalety. Natomiast w książce „Basia, Franek i samochody” rodzeństwo znajduje nową pasję: samochody.

Seria „Basia” to świetna, współczesna literatura dziecięca, dowcipnie zilustrowana, w nowoczesnej oprawie graficznej. Pierwsza na polskim rynku próba wypromowania na szeroką skalę polskiego współczesnego bohatera dziecięcego. Wyjątkowość tej serii polega na tym, że przedstawia ona realny świat, w którym żyje prawdziwa rodzina. Wiarygodnie opisuje też, między innymi, skomplikowane relacje między rodzeństwem. „Basiowy” świat nie jest światem lukrowanym, pokazuje prawdziwe emocje małych ludzi. Dzieci opisane w książkach z serii „Basia” miewają swoje konflikty i złe dni, rodzice czasem nie mają czasu, są zmęczeni, i zdarza się też, że tracą cierpliwość. Niezależnie od problemów czy trudnych sytuacji, w książkach Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak jest jednak mnóstwo miłości.

Książki można kupić na https://egmont.pl/seria/BASIA,s,625667