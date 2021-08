Nowe doniesienia ws. śmierci Aaliyah. "To nie musiało się wydarzyć"

Aaliyah była wschodzącą gwiazdą muzyki R&B - wróżono jej niesamowity sukces. Niestety wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. 25 sierpnia 2001 r. wokalistka wsiadła do samolotu, którym miała dolecieć do Los Angeles. Gwiazda zginęła w katastrofie lotniczej na Bahamach, gdzie nagrywała teledysk do piosenki "Rock the Boat". Miała zaledwie 22 lata.