Nowatorska powieść dla młodzieży Neala Shustermana, która porusza najbardziej palące tematy naszych czasów - już w Polsce! „Gra o świat” to pozycja obowiązkowa dla czytelników, którzy zaczynają zadawać sobie poważne pytania o własne miejsce we wszechświecie

Wystarczy jedno zderzenie w czasie gry na boisku futbolowym, by życie Asha w ułamku sekundy przestało wyglądać tak jak wcześniej. Wprawdzie wrażenie lodowatego chłodu szybko mija, rzeczywistość przestaje się jednak zgadzać z tym, co Ash zapamiętał. No bo na przykład czy drogowe znaki stopu naprawdę zawsze były… niebieskie?