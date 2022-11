Nowa biografia króla Karola wywoła skandal. "Może jestem gejem"

Książka "The King: The Life of Charles III ("Król: Życie Karola III") ukaże się w Wielkiej Brytanii 8 listopada i już teraz wiadomo, że może być źródłem wielkiego skandalu. Wszystko przez wyznania pracowników rodziny królewskiej, którzy wyciągnęli po latach brudy prane w ich obecności przez Dianę i Karola.