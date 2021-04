Niezwykła historia hanami. Święto kwitnącej wiśni

Wiśnię japońską można uprawiać także w Polsce (choć trzeba mieć świadomość, że nie są one odporne na mrozy). Plus - drzewo jest odporne na susze i można je sadzić właściwie w każdej glebie. Warto wiedzieć, że przez blisko 1200 lat Japończycy zdołali wyhodować ponad 400 odmian ozdobnych wiśni, choć początkowo na wyspach było jedynie 10 dziko rosnących gatunków.

Zobacz: Małe znane fakty z dziejów Cesarstwa Japońskiego

W roku 812 rodzina cesarska po raz pierwszy urządziła przyjęcie połączone z podziwianiem kwitnących wiśni, co zapoczątkowało trwający do dziś obyczaj. Japońska arystokracja, która dążyła do oczyszczenia tożsamości narodowej z wpływów chińskich, gloryfikowała wiśnię jako szczególne drzewo ojczyste.

"Floating in the Falling Universe of Flowers" ​​autorstwa japońskiej grupy kreatywnej teamLab. Przykład współczesnego dzieła sztuki stworzonego na święto kwitnącej wiśni.

Żyjący w XII wieku Saigyō, poeta i mnich buddyjski, pisał poezje o dzikich wiśniach na górze Yosino, gdzie narodziła się religia shugendō, związana z kultem gór. Z wiśniowego drewna, uważanego za święte, rzeźbiono często postać głównego bóstwa tej religii, którym był trójoki granatowy Zaō Gongen. Saigyō wyrażał swoją miłość do przyrody w modlitwie, by jego dni na Ziemi dobiegły kresu w porze kwitnienia wiśni:

Gdy Ingram dowiedział się więcej o znaczeniu wiśni dla japońskiego społeczeństwa, najbardziej w jego historii zafascynował go okres "Sakoku". Jak wiemy, były to lata spokoju pomiędzy rokiem 1639 a 1853, kiedy Japonia pozostawała w większości zamknięta dla obcokrajowców.

To wtedy hodowano tu najwięcej odmian wiśni, w dużym stopniu jako niezamierzony skutek planu umocnienia władzy przez przywódcę wojskowego Ieyasu Tokugawę po otrzymaniu przez niego tytułu sioguna w 1603 roku. Tokugawa trzymał w garści swoich dwustu siedemdziesięciu kilku "daimyō", ustanowiwszy centralną formę rządu w Edo (obecnie Tokio), która przetrwała do 1868 roku.

W 1635 roku trzeci siogun Tokugawa, Iemitsu, nakazał, by każdy "daimyō" co drugi rok mieszkał w Edo, co ułatwiało mu zachowywanie kontroli. System ten nazywał się "Sankin-kōtai". Kiedy "daimyō" wracali do swoich domen, ich żony i potomkowie musieli pozostać w Edo, niemal jako zakładnicy. Oznaczało to konieczność utrzymywania luksusowych domów co najmniej w dwóch miejscach.