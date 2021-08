Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy

Wielkie fałszowanie

To wszystko mogło jednak nie wystarczyć. Na wszelki wypadek przygotowywano się także do ogromnego fałszerstwa. Z pomocą polskim władzom przybył wybitny ekspert w tej dziedzinie - płk Aron Pałkin. Naczelnik w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego Związku Sowieckiego zajmował się ekspertyzami i podrabianiem dokumentów. Grupa sowieckich funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa wydelegowana do "obsługi" referendum pracowała do końca sierpnia.