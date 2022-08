Nieświadomie zażartowali z syna Ibisza. Takiej reakcji znanych rodziców się nie spodziewali

Madam: W sytuację była zamieszana cała rodzina. Słuchaj, my co tydzień oglądaliśmy "Taniec z Gwiazdami". Co tydzień też nagrywaliśmy fragmenty naszego telewizora i komentowaliśmy na bieżąco to, co działo się na ekranie. I nikt nas nawet za to nie pozwał. No i wiesz, znasz nas i nasze specyficzne poczucie humoru. Dogadywaliśmy tam nieraz totalne głupoty. Wiesz, na przykład było tak, że na scenie pojawiały się w niektórych momentach randomowe dzieci, które trzymały walizki pełne pieniędzy. Na tych walizkach było zawsze logo firmy, która produkuje parówki. Dla mnie to jest super zabawne i moim obowiązkiem jest to skomentować. No to mówiliśmy, że to są dzieci-parówki. Że te dzieci biegają tutaj, następnie się je mieli na parówki i tyle. Tak wygląda cykl życia dziecka.