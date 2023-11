Niemal doszło do wojny domowej. Trump wiedział, co robi

"Rozkład. O niedemokracji w Ameryce" można określić jako udaną mieszankę socjologii i politologii, ale bez przesadnego zadęcia. Książka nigdy nie sprawia wrażenie czegoś, co wymaga od nas potwornego skupienia. Jeśli już, to zachęca do sprawdzania różnych nazwisk i wydarzeń. A to jest przecież jedną z głównych zalet tego typu pozycji. A jeśli chcecie znać odpowiedź, dlaczego autor tak, a nie inaczej zatytułował swoje dzieło, to po prostu odpalcie Audiotekę, by usłyszeć odpowiedź. Gwarantuję, że będziecie zaskoczeni.