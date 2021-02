Nie żyje Mariusz Puchalski. Miał 68 lat

Mariusz Puchalski przez ostatnie 28 lat był częścią zespołu Teatru Nowego w Poznaniu. Pochodził z Wałbrzycha. W roku 1975 został absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pracę w teatrze zaczął we Wrocławiu.

Jako aktor zadebiutował rolą Pielęgniarza II w sztuce Tadeusza Różewicza "Wyszedł z domu” w reżyserii Piotra Paradowskiego, dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Scenografię do spektaklu stworzył Franciszek Starowieyski , a nad ruchem scenicznym czuwał sam Henryk Tomaszewski .

W roku 1982 Puchalski zamieszkał w Poznaniu. Udało mu się zostać aktorem Teatru Nowego w Poznaniu, z którym pracował przez niemal 30 lat. Widzowie mogli go także oglądać w spektaklach innych wielkopolskich scen: Teatru Polskiego, Teatru Wielkiego, Sceny na Piętrze i Mojego Teatru.

Kabaret RAZ

"Kiedy w finale I aktu spektaklu 'Mister Barańczak' wychodził sam na scenę, by przejmująco zaśpiewać tekst Josifa Brodskiego, rozbawiona jeszcze chwilę wcześniej publiczność milkła nagle, poruszona. W tej niezwykle szczerej, osobistej interpretacji tylko w jeden wers trudno było uwierzyć: 'Z tych, co mnie zapomnieli, złożyłoby się miasto'. Zapomnieć? Jego role i reżyserskie pomysły, rozmowy w kulisach, żarty, wspomnienia, anegdoty – przecież to wszystko chcemy i będziemy pamiętać..." - czytamy na stronie Teatru Nowego w Poznaniu.