Grozili mu śmiercią. Nie żyje Kurt Westergaard

Duński rysownik Kurt Westergaard zmarł w wieku 86 lat we śnie. O jego śmierci poinformowała rodzina, która w niedzielę 18 lipca przekazała wiadomość lokalnym mediom. Schorowany artysta ostatnie lata swojego życia spędził pod tajnym adresem. Do ukrycia zmusiły go groźby zamachów. Jedenaście lat temu policja w domu Westergaarda złapała 28-letniego Somalijczyka uzbrojonego w nóż i siekierę.