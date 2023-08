Nie żyje Jamie Reid. Słynny grafik miał 76 lat

Ta znajomość zaowocowała powstaniem jednych z najbardziej znanych okładek płyt w historii rocka. Spod ręki Reida wyszła żółta okładka z charakterystycznymi napisami, zdobiąca jedyny studyjny album Sex Pistols, czyli "Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols". Ten sam artysta odpowiadał za kultową grafikę z przerobionym portretem młodej Elżbiety II do singla "God Save the Queen".