Nie żyje dziennikarka "Gościa Niedzielnego". Miała 54 lata

Jureczko-Wilk była jego pierwszą szefową. To ona uczyła go dziennikarskiego fachu. Choć pracowali razem, biurko w biurko, Gołąb nigdy nie słyszał, by Joanna się skarżyła, a nie miała lekko. 20 lat temu straciła męża - została młodą wdową z dwójką małych dzieci. Później zmarła jej mama.