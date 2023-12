Ocenił program TVP. Szczygieł pisze o "reporterze chamie"

"Joannie Dunikowskiej-Paź, nowej prowadzącej ten program, dziękuję także za to, że nie mówiła do mnie podniesionym głosem. Nikt nie chciał mi "wkrzyczeć" do głowy swojej jedynie słusznej wizji świata. No i nie musiałem oglądać pewnego reportera chama" - zakończył.