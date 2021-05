Nie możesz doczekać się 3. sezonu You? Koniecznie to przeczytaj

Podstawowy wniosek z tej lektury jest taki – miłość jest często bardziej niebezpieczna niż nienawiść. Mimo, że od końca szkoły minęło już naprawdę sporo czasu, Frances wciąż ma obsesję na punkcie swojej szkolnej miłości – Charlesa. Samotna kobieta, która na co dzień pracuje w księgarni, cały wolny czas poświęca na śledzenie mężczyzny. Podąża za nim do pracy, śledzi jego drogę powrotną, a wieczorami, ukryta w ogrodzie, przez okna domu obserwuje jego życie. Brzmi niepokojąco? Nawet sobie nie wyobrażacie, co będzie dalej.