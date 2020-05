Nie daj się nudzie – audiobook zawsze pod ręką

Panująca wokół pandemia nie zamierza odpuścić, a pomysły na kreatywne wykorzystanie nadmiaru wolnego czasu zdają się kurczyć w szalonym tempie. Szczęśliwie jednak żyjemy w świecie, w którym nie musimy martwić się o dostępność nowoczesnych technologii czy multimedialnych rozwiązań podstawowych wyzwań, które stawia przed nami codzienność. Wystarczy wyciągnąć rękę, a wirtualna rzeczywistość pędzi z pomocą, by rozgonić mroki nudy i zwątpienia. I dysponuje do tego prawdziwie potężnym arsenałem.

Dla pełnej jasności warto podkreślić, że każdy z nas obdarzony został wolną wolą i jako właściciel takowej może do białego świtu kręcić streamy czy bawić się nowymi aplikacjami, służącymi do tworzenia krótkich, niewiele wnoszących filmików. W pewnym momencie jednak nadchodzi przełom i to właśnie doskonały moment, kiedy dobrze jest mieć na oku coś wartościowego.

Z czym to się je, czyli po jakie multimedia sięgnąć w pierwszej kolejności

Jedną z niezawodnych, najprostszych, a przy tym ogólnie dostępnych form rozrywki jest literatura. I chociaż nie zawsze tak było, to dziś możemy do woli przebierać w dziedzinach, chwytliwych tytułach, nazwiskach poczytnych autorów czy posiłkować się inną, dowolnie wybraną strategią doboru idealnej lektury, by ostatecznie sięgnąć po taką, która zatrzyma nas ze sobą na dłużej i przeniesie w zupełnie inne miejsce. W zależności od wyboru, może to być fantastyczny świat pełen elfów i ziejących ogniem smoków, odległe górskie szczyty przemierzane wespół z odważnymi himalaistami albo bliskie, choć bezpieczne spotkanie z kryminałem.

W tym ostatnim światku prym, i to już od kilku ładnych lat, wiedzie Remigiusz Mróz. Autor wspaniale przyjętego przez czytelników cyklu o Joannie Chyłce – prawniczce z osobowością tak ostrą, że mogłaby nią bez problemu kopać rowy – co rusz zaskakuje kolejną jego odsłoną. Z uwagi na dość mocne powiązania poszczególnych historii, zdecydowanie zalecam rozpoczęcie przygody od pierwszej części serii, czyli od tytułu „Kasacja”. To z niego dowiesz się, kim jest Zordon, kto tak naprawdę rządzi prawem, a także jak wygląda porządek świata z perspektywy ostatnich pięter szklanego biurowca warszawskiego Mordoru.

A co w tym wszystkim najpiękniejsze? A to, że swój cenny czas możesz poświęcić na czytanie i jednoczesne sklejanie modeli samolotów, bo wszystkie części cyklu znajdziesz w formie audiobooka na Storytel. Pięknie? Pięknie!

Dlaczego właśnie audiobook?

Motywacji, które przyświecają akurat tej formie czytania jest tyle, ilu chętnych do sięgnięcia po nią. Dla jednych będzie to oszczędność czasu, który można z powodzeniem rozdzielić między dwie czynności, jak choćby dojazd do pracy i naukę obcego języka w jednym. Dla kogoś innego istotą korzystania z audiobooka stanie się możliwość kreatywnego i aktywnego spędzania czasu z dzieckiem oraz pogłębianie wzajemnej więzi poprzez ulubione bajki czy edukacyjne audycje. Niezależnie od powodu, każdy moment jest dobry, aby wykorzystać go w stu procentach według własnego planu. Audiobooki przybliżają nas do tego o jeden, za to ogromny krok.

Jeśli nadal się zastanawiasz, pora zajrzeć na Storytel. Żaden artykuł czy recenzja nie przekonają nikogo, kto sam nie spróbował. A jeśli już wejdziesz, gwarantuję, że zostaniesz na dłużej. Serwis można bowiem śmiało porównać do worka Świętego Mikołaja – każdy znajdzie w nim coś, o czym marzył, a nie zepsuje sobie od tego ani zębów, ani wzroku.

Papierowe wersje książek wciąż mają rzesze swoich zwolenników, którzy na wynalazki dotyczące tej dziedziny spoglądają z daleka karcącym wzrokiem. Trudno jednak oprzeć się zmianom, a czasem zwyczajnie nie warto. W czasie gdy wszystko wokół zdaje się być na wyciągnięcie ręki, próżno oczekiwać, że ktokolwiek zrezygnuje z możliwości, jaką daje poznawanie świata za jednym dotknięciem palca. Bo dosłownie tylko tyle wystarczy, aby cieszyć się ogromną ilością tytułów, jakie Storytel udostępnia obecnie swoim użytkownikom. Rezygnacja byłaby grzechem, nie tylko wobec literatury, ale i wobec osobistego rozwoju.