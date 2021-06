Nie chciał go żaden klub. Stał się ikoną EURO 2020

Wzór lidera i kapitana

"Za nami wyjątkowe dni, w których piłka nożna nie była najważniejsza" - napisał przed meczem Dania: Belgia Simon Kjær, kapitan duńskiej drużyny, którego postawa zrobiła wrażenie zarówno na kibicach, jak i ekspertach. To on błyskawicznie udzielił pomocy Eriksenowi. To on pocieszał jego żonę Sabrinę Kvist, która przerażona wbiegła na murawę. Te obrazy na długo zostaną w naszej pamięci.