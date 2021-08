Miliarderzy żądają odszkodowań. Zapowiada się burzliwy proces

Catherine Belton, była moskiewska korespondentka "Financial Times" w roku 2020 opublikowała książkę "Putin's People: How the KGB Conquered Russia and then Tackled the West" (pol. "Ludzie Putina: jak KGB podbiło Rosję, a potem wzięło się za Zachód"). Autorka napisała w niej m.in., że Roman Abramowicz kupił Chelsea na polecenie Władimira Putina i nazwała go "kasjerem" rosyjskiego prezydenta.