Napisała erotyk bazując na własnej historii. Pola Roxa nie ujawni tożsamości, nie wszystko tam jest legalne

Historia, o której każda z nas marzy, jej przydarzyła się naprawdę. Pola Roxa debiutuje książką, której fabułę oparła na własnych doświadczeniach. Seks to jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

Autorka nie ujawni swojej tożsamości, mogłaby mieć kłopoty – nie wszystko, co się tam wydarzyło, jest legalne. Czytaliśmy – będzie ogień. Skończyliście już trylogię Blanki Lipińskiej i macie ochotę na więcej? Premiera "Osaczonej” już 25 marca.

O Poli Roxie wiemy niewiele. W sieci można trafić na informację, że jest matką i pracuje w dużej korporacji z branży finansowej. Jej książkowy debiut powstał w czasie przerwy w karierze zawodowej. Sama uwielbia kryminały, rejsy po Morzu Śródziemnym i dobrą kuchnię. I to w zasadzie tyle. Warto dodać, że jeden z rejsów znajdzie się zresztą w książce – ale sami zobaczycie, nie będą to nudne wakacje, może się okazać, że nie będą też zgodne z prawem.

"Osaczona” powstała między innymi na bazie życiowych doświadczeń autorki. Bohaterką książki jest Karolina – pracująca w dużej korporacji, znudzona swoim życiem, przekonana, że nie czeka jej już nic dobrego. Na problemy w pracy nakłada się trudna sytuacja w domu. Kiedy nagle w jej życiu pojawia się diabelnie przystojny mężczyzna. Zadba o nią, jak jeszcze nikt o nią nie zadbał. Ale umówmy się, czy to możliwe żeby ten facet był jednocześnie świetny w łóżku, bogaty, przystojny, troskliwy i nie miał żadnych tajemnic?

Ta historia to tylko wierzchołek góry lodowej. W którymś momencie akcja obróci się o 180 stopni. Romans będzie miał swoją cenę. Jaką? Nie ma co psuć przyjemności z lektury. Chociaż tej w książce akurat nie brakuje. To odważny, niezwykle dynamiczny i świetnie napisany debiut spod pióra kobiety, która musi wiedzieć czym jest dobry seks. Po prostu kawał świetnej rozrywki.

Pola Roxa – wiemy o niej tyle, że jest matką i pracuje w dużej korporacji z branży finansowej. Przerwę w karierze zawodowej postanowiła poświęcić na wychowanie dzieci i napisanie debiutu literackiego. Pasjonatka kryminałów, rejsów po Morzu Śródziemnym i dobrej kuchni. "Osaczona” powstała między innymi na bazie jej doświadczeń życiowych.