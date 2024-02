Napisała biografię słynnego boksera. Nikt nie chciał jej wydać

Nie pamiętam już, do ilu wydawnictw się zwracałam. Na pewno była to liczba dwucyfrowa. Niektórzy uprzejmie mi dziękowali, mówiąc, że projekt bardzo im się podoba, ale nie jest to coś, co w danym momencie byliby skłonni opublikować. Cóż, zdaję sobie sprawę, że nie jestem członkiem rodziny królewskiej, o którego wydawcy biliby się, oferując milionowe zaliczki. Potraktowałam więc to doświadczenie jako cenną naukę. Dowiedziałam się na przykład, że niektóre oficyny w ogóle nie przyjmują niezamówionych tekstów. To one zwracają się do autorów, nie odwrotnie. Wiele drzwi pozostało przede mną zamkniętych. Cóż, nie było łatwo doprowadzić do wydania książki, ale na szczęście znalazł się w końcu ktoś, kto odważył się zaryzykować.