Najnowszy, mocny kryminał Przemysława Żarskiego

Po świetnie przyjętych przez czytelników Śladzie i jego kontynuacji – Bliźnie, nadszedł czas na zamknięcie trylogii z komisarzem Robertem Kreftem. Już 2 czerwca premiera najnowszej powieści pochodzącego z Sosnowca autora powieści kryminalnych, Przemysława Żarskiego. Cierń to historia o tym, że wspomnienia potrafią uwierać jak tkwiąca w skórze zadra. To bolesna, jątrząca się opowieść o dążeniu do prawdy, która nie zawsze prowadzi do zagojenia blizn i ukojenia bólu.