Najlepszy Młody Mówca

- Robimy ten konkurs, by uświadomić młodzieży, że retoryka to nowoczesna umiejętność przydatna w nowoczesnym świecie. Bo nawet dzisiaj ciągle musimy kogoś do czegoś przekonywać. Możemy to zrobić dobrze, albo spalić się, wypaść blado i zmarnować szansę – mówi Zalewski, którego fundacja orgnizuje jeszcze konkursy dla studentów, dorosłych oraz prowadzi szkolenia.