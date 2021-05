Najdłuższa głodówka w dziejach. Bez jedzenia przez 382 dni

Gdy minął okres 40 dni, Angus pojawił się na wizycie, która miała w założeniu być ostatnią. Ale rezultaty, jakie do tej pory osiągnął, oraz fakt, iż przez cały ten czas czuł się bardzo dobrze, zmotywowały go do kontynuowania postu. Za cel postawił sobie końcową wagę, którą chciał uzyskać - 82 kg. Lekarze odradzali mu dalszą terapię, Barbieri jednak się uparł. Stwierdził, że – z nimi lub bez – będzie pościć dalej, aż dotrze do celu.