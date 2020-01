Nadchodzi królowa polskiej powieści. "Basen" Joanny Kocik będzie wydawniczym hitem

Z początkiem nowego roku 2020 r., 29 stycznia, ukaże się nakładem Wydawnictwa Harde debiutancka książka Joanny Kocik - "Basen”. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nadchodzi właśnie nowa królowa współczesnej polskiej powieści.

"Basen” to powieść obyczajowa, w której wątek kryminalny jest pretekstem do pokazania słodko-gorzkiej rzeczywistości współczesnych trzydziestolatków. Walczą ambitnie o osiągnięcie sukcesu i zdobycie za wszelką cenę popularności. Żyją w dwóch światach: realnym i wirtualnym, balansując na granicy między prawdą a fikcją.

Analizują łączące je więzy, wracają wspomnieniami do młodości i wspólnego wyjazdu do Toskanii. Świeżych fig na śniadanie, rozmów przy winie, wypadów do Montepulciano, pluskania się w basenie wśród cienistych cyprysów... Co jednak naprawdę wydarzyło się pod włoskim niebem? Jakie skrywają tajemnice?