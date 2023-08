Na pięknej plaży mieścił się kiedyś obóz koncentracyjny, a kawałek lasu był miejscem wojennej potyczki. Takiej Chorwacji nie znacie

W latach dziewięćdziesiątych chorwaccy kibice na moment zjednoczyli się w kontrze do Serbów, ale tak naprawdę ta rywalizacja przebiega przede wszystkim na linii Zagrzeb-Split. To dwa największe chorwackie miasta o zupełnie różnej kulturze i historii, nic więc dziwnego, że ze sobą rywalizują. Jednak w niechęci kibiców Hajduka Split do Dinama Zagreb i w ogóle chorwackiej reprezentacji jest też coś więcej: resentyment związany z faktem, że w niepodległej Chorwacji inwestowano przede wszystkim w miasto stołeczne, także jeśli chodzi o piłkę nożną. Split miał za to stać się miastem-wydmuszką, dekoracjami dla turystów i to się w dużej mierze udało.