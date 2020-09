Na czym lepiej czytać ebooki na laptopie czy na czytniku?

Jeśli zastanawiasz się, czy czytniki ebooków są lepsze niż laptopy, koniecznie przeczytaj poniższy artykul. Dowiedz się więcej, jak dopasować laptopy do potrzeb rodziny, a także które czytniki ebooków sprawdzi się w Twoim przypadku.

Przeczytaj poniższy artykuł, który przybliży Ci tematykę czytników ebooków. Wybierz razem z nami sprzęt, który posłuży Ci przez wiele, wiele lat - zapraszamy!

1. Czytniki ebooków i laptopy – dla kogo?

2. Co lepiej wybrać – czytniki ebooków czy laptopy?

3. Na co zwrócić uwagę, gdy kupujesz czytnik ebooków?

4. Jakie laptopy sprawdzą się w Twoim przypadku?

Czytniki ebooków i laptopy – dla kogo?

Jeśli Twoje dziecko właśnie poszło do szkoły lub Ty sam zmieniłeś pracę, może to jest dobry czas, aby zainwestować dla Was w laptopy i notebooki. Sprzęt doskonale się sprawdzi dla różnej grupy osób w zależności od potrzeb. Jeśli jesteś osobą, która większą część swojej pracy spędza przed komputerem, powinieneś zainwestować w laptopy do pracy. Cechują się one bardzo pojemną baterią, dzięki czemu swobodnie możesz działać bez podłączenia do prądu. Zwróć jednak uwagę, aby laptopy były dopasowane do rodzaju pracy – zupełnie inny komputer sprawdzi się dla pracowników biurowych, a inny dla inżynierów czy programistów. Jeśli Twoje dziecko jest fanem gier komputerowych lub Ty sam/a lubisz taki sposób spędzania czasu, zainwestuj w laptopy, które posiadają wysokiej jakości kartę graficzną oraz szybki procesor. Laptopy sprawdzą się, podobnie jak czytniki ebooków, dla osób, które uwielbiają spędzać czas czytając dobre książki. Czytniki ebooków są doskonałym rozwiązaniem, jeśli jesteś osobą mobilną, a na czytanie książek poświęcasz czas w tramwaju czy pociągu. Laptopy natomiast to stacjonarne rozwiązanie dla osób, dla których bardzo ważny jest duża powierzchnia czytania. Więcej na temat różnic, jakimi cechują się laptopy i czytniki ebooków dowiesz się w kolejnym akapicie.

Co lepiej wybrać – czytniki ebooków czy laptopy?

Osobiście jestem wielką fanką możliwości, jakie oferują czytniki ebooków. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferują czytniki ebooków powinieneś/aś dopasować go do swoich potrzeb. Czytniki ebooków powinny mieć stosunkowo dużą powierzchnię czytania, np. 7 cali. Dzięki temu powierzchnia czytania jest zbliżona wielkością do tradycyjnej książki. Zwróć uwagę, aby wyświetlacz Twojego czytnika był wykonany w technologii E-Ink. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twój wzrok nie będzie się męczył, tak jak ma to miejsce w przypadku innych wyświetlaczy. Pojemność pamięci jest zależna od tego, czy preferujesz mieć wszystkie książki zebrane w jednym miejscu, czy możesz mieć tzw. „pamięć operacyjną”, na której będą zapisane tylko te pozycje, które czytasz lub planujesz przeczytać. Dla niektórych niezwykle ważne jest, aby czytniki ebooków posiadały wi-fi, dzięki czemu trudne słówka, zwroty czy nazwiska można szybko oraz bez problemu wyszukiwać w internecie.

Zwróć uwagę, aby Twój czytnik posiadał funkcję zapamiętywania stron, na której skończyłeś./aś czytanie, ponieważ ułatwi to znalezienie się po ponownym włączeniu czytnika. Ach, jeszcze jedno. Zwróć uwagę, aby Twój czytnik posiadał możliwość zwiększania i zmniejszania czcionki, a także podświetlania tekstu. Te rozwiązania znacząco ułatwiają, gdy wykorzystujesz czytniki ebooków poza domem. Dużym minusem czytników z pewnością jest ich problem z czytaniem formatu PDF. Jeśli planujesz natomiast wykorzystywać czytniki ebooków do czytania notatek w formacie JPG lub PDF, zastanów się nad rozwiązaniem, jakie oferują laptopy i notebooki. Dzięki nim bez problemu przygotujesz się na zajęcia na studiach czy przed ważnym wystąpieniem w pracy.

Na co zwrócić uwagę, gdy kupujesz czytniki ebooków?

Czytniki ebooków powinien posiadać wyświetlacz minimum 7 cali. Umożliwi to przyjemne oraz swobodne korzystanie ze sprzętu elektronicznego w różnych warunkach. Ponadto pamiętaj, aby Twój czytnik ebooków miał dużą rozdzielczość, np. 1680 x 1264 pikseli. Dzięki temu zarówno litery, jak również niektóre inforgrafiki będą wyglądać czytelnie, co za tym idzie – będziesz wykorzystywać swój czytnik ebooków znacznie częściej. Zwróć uwagę także, aby ekran był podświetlany. To rozwiązanie doskonale się sprawdza w przypadku pochmurnych dni czy tez miejsc słabo doświetlonych. Koniecznie zajrzyj na stronę internetową RTV Euro AGD, na której dowiesz się jeszcze więcej, na co zwrócić uwagę wybierając czytniki ebooków idealnie dopasowany do Ciebie.

Jakie laptopy sprawdzą się w Twoim przypadku?