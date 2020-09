Na czym lepiej czytać ebooki: na czytniku czy tablecie?

Dlaczego warto korzystać z ebooków?

Tradycyjnie wydawane książki nie należą do tanich, szczególnie jeżeli są to nowości napisane przez znanych pisarzy. Dodatkowo dłuższe powieści są grube i ciężkie, a przez to bardzo nieporęczne. O ile bez problemu można czytać taką książkę w domu, to zabranie jej ze sobą na wakacje i zmieszczenie do torby lub plecaka może stanowić problem. Doskonale zdają sobie z tego sprawę osoby, które lubią czytać w komunikacji miejskiej. Noszenie tradycyjnych książek bywa bardzo uciążliwe. W przypadku ebooków tego typu problemy nie występują. Wystarczy je wgrać do pamięci czytnika lub innego urządzenia, aby można było zabrać ze sobą dowolną ilość książek. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że w dowolnym momencie można zmienić lekturę. Coraz częściej ebooki sprzedawane są w promocyjnych cenach, co przekłada się na dodatkowe oszczędności. Dla wielu czytelników dużą zaletą jest to, że w przypadku ebooków można dopasować rozmiar i typ czcionki do swoich preferencji. W przypadku papierowych książek jest to niemożliwe i trzeba się później męczyć z małym drukiem.