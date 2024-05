Myślisz rozważnie, czy emocjonalnie? Światowej sławy badacz ostrzega przed pułapkami myślenia

By przekonać się, że obie linie mają identyczną długość wystarczy je zmierzyć linijką. Autor zauważa, że osoba patrząca na linie i widzącą ich długość na linijce, uzyska przekonanie o tym, że są równe. Kahneman podkreśla, że to przekonanie uzyskuje system drugi (ten logiczny, który obserwator nazywa sobą). Teraz patrzący wie, że obie linie są identyczne, jednak mimo to, nadal będzie widział różnice ich długości. Autor pisze o nim: "Nie potrafi sprawić, by system pierwszy (emocjonalny - przyp. red.) nie wykonywał swojego triku". Jest tylko jedna możliwość oparcia się złudzeniu. "Musisz nauczyć się nie dowierzać wrażeniom dotyczącym długości linii". Dzięki temu nigdy nie damy się "nabrać" naszemu wrażeniu, choć wciąż... będziemy widzieć różnej długości linie.