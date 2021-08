"Myślałam, że moje ciało było nie do zaakceptowania, bo on chciał, by było inne"

Doświadczamy w życiu różnych sytuacji, które niejednokrotnie wydają się końcem świata. Jednak po pewnym czasie okazuje się, że to, co miało być końcem, jest początkiem czegoś nowego. Dowodem na to może być debiutancka książka Justyny Mazur, twórczyni popularnego podcastu "Piąte: Nie zabijaj".