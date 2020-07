Mroczna odsłona klasycznych opowieści

A co gdyby…? Bella trafiła na ślad zaginionej matki… Mulan straciła ukochanego Shanga… Na półki księgarskie 15 lipca br. trafiły kolejne tytuły w cyklu Mroczna baśń: „W świecie iluzji” oraz „Cierń klątwy”. To seria klasycznych opowieści w nowej odsłonie wydana nakładem HarperCollins Polska. Odarte ze słodyczy, tajemnicze, prawdziwe baśnie, do złudzenia przypominające nasz współczesny świat, odsłaniają mrok, wstyd, brzydotę i pomieszanie zmysłów, czyli wszystko to, co ukrywały dotąd malownicze historie niczym z pięknego snu. W kolekcji ukazały się opowiedziane na nowo przygody Belli i Mulan.

