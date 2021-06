Mówili o tym, co się dzieje w Polsce. "Jesteśmy rozgrywani przez służby rosyjskie"

Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu i Marek Kozubal, dziennikarz "Rzeczpospolitej", są autorami historyczno-szpiegowskiej serii książek. Obaj byli ostatnio gośćmi "Newsroomu" WP z okazji nadchodzącej premiery ich kolejnego dzieła, "Operacji Retei". Kozubal przyznał, że ich książka jest bardzo aktualna w kontekście działań i wpływu szpiegów na politykę w Polsce. Jednak nie kryje, że rzeczywistość ich "spoileruje". – Niektóre wydarzenia w naszych książkach jeszcze przed ich wydaniem wychodzą na jaw i pojawiają się w mediach – powiedział. Dziennikarz nie ma złudzeń, że Polska jest obecnie rozgrywana przez służby rosyjskie. Jako przykład podał ostatni wyciek danych ze skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka czy temat Nord Stream 2. Gdy z kolei Faliński został zapytany o to, czy jest spokojny o bezpieczeństwo ojczyzny, to wyraził nadzieję, że funkcjonuje system zawiadomienia kontrwywiadowczego naszego kraju. – To, co Marek powiedział, zdumiewa, ale te sprawy z politykami ciągną się od lat. To jest problem świadomości kontrwywiadowczej wyższych urzędników, począwszy od premiera czy prezydenta. Jest to problem nierozwiązywalny – przyznał. Dodał na koniec, że jego była instytucja jakoś daje radę w trudnej rzeczywistości, ale nie jest to łatwe pole działania, a "przeciwników mamy wielu, co wynika z naszej najnowszej książki".