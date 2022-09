"Morsowała" w górach. Gdyby nie ratownicy GOPR, skończyłoby się tragedią

Po 25 minutach zespoły ratunkowe się spotkały. Nieprzytomną turystkę włożono do śpiwora, ułożono na noszach SKED i ponownie ruszono w dół. To był wyścig z czasem. Stawano tylko po to, by sprawdzić stan kobiety, a ten szybko się pogarszał. Na szczęście w 35 minut udało się zejść do miejsca, z którego Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał kobietę na OIOM szpitala w Suchej Beskidzkiej. W karcie pacjenta wpisano zmierzoną w chwili przyjęcia temperaturę ciała – 25,9 stopnia Celsjusza.